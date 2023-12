Iglesias, maltratta la compagna: arrestato 46enne

Una vicina ha sentito le urla della donna

Di: Redazione Sardegna Live

Arrestato a Iglesias, per maltrattamenti in famiglia, un commerciante 46enne del luogo.

L’accaduto nella notte di ieri, giovedì 30 novembre, quando i Carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia si sono recati in un’abitazione a seguito di una segnalazione al 112 di una vicina che aveva sentito le urla della convivente del 46enne che, vittima di percosse, stava chiedendo aiuto.

All'arrivo dei militari nell'abitazione, che si presentava completamente a soqquadro, la donna è stata accompagnata dai Carabinieri al Pronto Soccorso dove le sono state diagnosticate alcune lesioni. Ascoltata in merito all'accaduto, la donna ha confermato quanto già era apparso evidente ai militari intervenuti.

L'uomo, portato in caserma, è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di stupefacenti perché, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di poco più di 3 grammi di hashish. Sono già stati intrapresi i primi adempimenti relativi al protocollo denominato "codice rosso".