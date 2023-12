Ricci, riaperta la pesca in Sardegna: ecco da quando

Sarà consentito pescare ricci fino al 5 maggio 2024

Di: Redazione Sardegna Live

In Sardegna la pesca ai ricci sarà riaperta il prossimo 5 dicembre e sarà consentita fino al 5 maggio 2024. Lo stabilisce un emendamento alla variazione di bilancio approvato ieri sera durante la discussione degli articoli sull'Agricoltura e pesca.

"Nessuna abolizione della moratoria (prevista per tre anni per consentire la ripopolazione della specie, e poi derogata lo scorso anno, ndr), ma uno slittamento", assicura il proponente Fausto Piga (Fdi). In particolare il via libera riguarda "la raccolta, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di Paracentrotus lividus e dei relativi prodotti derivati freschi, nel limite massimo di quattro giornate lavorative settimanali".

La giunta regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, dovrà poi istituire un tavolo tecnico per disciplinare le modalità di attuazione e regolamentazione della pesca del riccio per il triennio successivo.