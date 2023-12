Attentato incendiario nella notte a Siniscola: pala meccanica a fuoco

Non si esclude la matrice dolosa dell’incendio

Di: Alessandra Leo

Attentato incendiario nella notte a Siniscola, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco poco dopo le 23:30 di ieri, giovedì 30 novembre.

Ad andare a fuoco una pala meccanica in un terreno lungo la Sp 12. Dopo aver domato le fiamme e messo in sicurezza il luogo, i Vigili del Fuoco hanno eseguito i primi rilievi per verificare le cause del rogo.



Dai primi accertamenti non si esclude la matrice dolosa dell’incendio. Sul posto presenti anche i Carabinieri della stazione di Siniscola.