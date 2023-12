Olbia, Nizzi vieta consumo e vendita di alcolici in centro

Pugno duro contro la mala movida. Divieto valido fino al 15 gennaio

Di: Redazione Sardegna Live

Divieto di consumo e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche nel centro urbano di Olbia. Lo ha stabilito il sindaco Settimo Nizzi con un'ordinanza firmata oggi per tutelare la quiete pubblica e il decoro urbano nelle aree di piazza Regina Margherita, piazza Matteotti, piazza Mercato e in via Acquedotto.

Da tempo, infatti, gli abitanti del centro storico e gli esercenti della zona hanno denunciato numerosi episodi di violenza legati anche all'abuso di alcol e al bivaccare di persone nelle panchine di queste piazze. Per protesta, alcune settimane fa, il proprietario del pub Beer Julep, Marco Pistone, aveva abbassato le saracinesche del suo locale per richiamare l'attenzione delle istituzioni locali e delle forze dell'ordine sullo stato di degrado del centro di Olbia.

Oggi la decisione del primo cittadino che vieta e bevande alcoliche fino al 15 gennaio 2024, 24 ore su 24, se non nei locali preposti alla loro somministrazione.

"L'area del centro storico è stata recentemente teatro di alcuni episodi che compromettono le comuni regole di vita civile - spiega Nizzi -. Questi fatti sono stati causati, nella maggior parte dei casi, dal consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche. Abbiamo inoltre vietato la vendita di tali bevande in modalità da asporto dalle ore 19 sino alle ore 8.30 del mattino successivo".

"Al di là di questi specifici episodi, sottolineiamo che un consumo consapevole e misurato di alcolici non può che giovare alla salute e consente di passare momenti gioiosi senza gli eccessi che portano necessariamente a conseguenze non positive", conclude il sindaco di Olbia.