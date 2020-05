Ozieri: dieci guarigioni in dieci giorni

"Il quadro sanitario si sta confermando in miglioramento"

Di: Redazione Sardegna Live

Continua il trend positivo sul fronte dell'emergenza coronavirus a Ozieri. "Nel diario del 24 aprile - si legge nell'ultimo comunicato diffuso dal sindaco Marco Murgia - scrivevo che la lista dei positivi composta di 30 nomi cominciava ad alleggerirsi con due guarigioni. Bene ad una settimana di distanza in elenco sono presenti 20 nomi, dieci guarigioni tra cui una dimissione dal reparto di Pneumologia. Il quadro sanitario si sta confermando in miglioramento e speriamo che prosegua questo trend".

"Non si diradano invece le polemiche sull'avvio della fase due - prosegue la nota -. All'annuncio poco chiaro di Conte si è aggiunto stasera quello del nostro presidente Solinas. Una situazione confusa che non aiuta ad avviare questa benedetta fase 2 con la dovuta lucidità. Sarà che la scelta è ovviamente difficile e che nessuno sa con certezza quale sia il punto di equilibrio tra l'esigenza di non far ripartire l'epidemia e quella di far ripartire l'economia ma di tutto abbiamo bisogno tranne di un conflitto tra livelli istituzionali".

E conclude: "Questo non vuol dire pensarla allo stesso modo vuol dire che le divisioni in questo momento fanno danno".