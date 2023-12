Il collegamento tra Cagliari e il Villaggio Pescatori si può fare

Cagliari, passa l'emendamento dei Progressisti: 250mila euro per il collegamento tra la città e il Villaggio Pescatori di Giorgino

Di: Arianna Zedda

I Progressisti , insieme ai colleghi dell'opposizione, hanno proposto e ottenuto in Consiglio comunale l'inserimento nel bilancio di una spesa di 250mila euro per il 2024 per il nuovo ponte che collegherà Cagliari con il Villaggio Pescatori di Giorgino e che " si romperà finalmente l' 'isolamento dei villaggi ", commenta il consigliere Matteo Massa .

" Il Villaggio è un borgo vivo, una storia di lotte e resistenza portate avanti dalla piccola comunità, uno dei luoghi più belli e con il maggiore potenziale inespresso di Cagliari e ha bisogno - ha sottolineato Massa - di un collegamento ciclopedonale con il resto della città , non di un rigassificatore a 300 metri dalle abitazioni ".

Per i Progressisti, " tutta l'area ha inoltre bisogno di una riqualificazione e di investimenti per mostrarsi in tutta la sua bellezza ed esprimere il suo valore ambientale e paesaggistico e diventare finalmente un punto di riferimento del turismo sostenibile ed esperienziale ".

A fronte di 1,7 milioni di avanzo libero per il 2023, ecco gli altri emendamenti proposti dall'opposizione e approvati, per un valore complessivo di 1,1 milioni:

- interventi per la sicurezza stradale e abbattimento barriere architettoniche (300mila euro);

- interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola Satta di via Angioy (400mila euro);

- conclusione dei lavori per il grande villaggio sportivo di Monte Mixi (400mila euro).