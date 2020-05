Coronavirus. Negativi i tamponi effettuati alle persone venute in contatto con il paziente di Bari Sardo

Il sindaco Mameli tira un sospiro di sollievo ma avverte: “Oggi è un giorno speciale, ma la prudenza non è mai troppa”

Di: Redazione Sardegna Live

È di pochi giorni fa la notizia di un uomo di Bari Sardo risultato positivo al Covid-19. L’uomo sta bene e si trova nella sua abitazione. Ma in questi giorni tutte le persone che sono venute in contatto con il paziente sono state sottoposte al tampone. I risultati, arrivati oggi, affermano che sono tutti negativi. Il primo cittadino di bari Sardo, Ivan Mameli, tira un sospiro di sollievo e su Facebook si lascia andare a un lungo commento:

“Che avessimo davanti a noi una persona responsabile è stato un elemento abbastanza evidente da subito.

La descrizione effettuata nei minimi dettagli ci faceva ben sperare. Da parte nostra, pur con la doverosa informazione, nel rigoroso rispetto delle procedure abbiamo fatto in modo di tutelare i cosiddetti diritti inviolabili, quelli che appartengono alla persona in quanto essere umano. Le reazioni sono state delle più svariate, alcune sicuramente sopra le righe…ma, come ho avuto modo di scrivere in un post qualche giorno fa “siamo tutti un po’ nervosi, stanchi, confusi”, voglio pensare che certe reazioni siano dettate solo ed esclusivamente da questi fattori.

Non importa, quello che conta è piuttosto mantenere la lucidità, agire velocemente e con razionalità per prevenire delle conseguenze che potrebbero essere disastrose.

Abbiamo fatto di tutto per scongiurare l’arrivo del nemico invisibile: ordinanze maggiormente restrittive, distribuzione di DPI a più riprese sia a favore della popolazione nonché a tanti altri soggetti a rischio del territorio ogliastrino e non solo, controlli a tappeto, per non parlare della macchina della solidarietà che ha dimostrato una forza senza precedenti.

Poco importa…il destino ha voluto che il primo caso di Coronavirus in Ogliastra venisse scoperto proprio qui, a Bari Sardo.

Vi assicuro che soprattutto all’inizio, quando il quadro non era ben delineato, abbiamo passato brutti momenti.

Fanno piacere, in momenti come questi, le attestazioni di stima, solidarietà e vicinanza che provengono dai paesi vicini. Ci hanno fatto sentire meno soli e più appartenenti ad un’unica Comunità, quella Ogliastrina.

Una cosa è certa, nell’attuare una dura opera di prevenzione non abbiamo assolutamente perso tempo, anzi, ABBIAMO TUTTI EVITATO UN DISASTRO SENZA PRECEDENTI!!!

Mi chiedo solo cosa sarebbe potuto accadere se, le persone a cui “prudentemente” è stato effettuato il tampone, fossero state prive di DPI nel momento dell’esposizione al rischio?

Perché dico prudentemente e non obbligatoriamente …. perché i soggetti sottoposti a tampone non hanno avuto alcun contatto diretto, tuttavia grazie ad una proficua collaborazione con l’Ufficio Igiene Pubblica e al Dottor Gigi Ferrai è stata adottata una saggia regola per cui LA PRUDENZA NON E’ MAI TROPPA!!!

Oggi possiamo tutti assieme tirare un sospiro di sollievo perché TUTTI I TAMPONI HANNO DATO ESITO NEGATIVO!!!

Da questa esperienza che penso porterò dietro tutta la vita, credo sia importante sottolineare due aspetti:

1) Non possiamo in alcun modo permetterci di abbassare la guardia.

2) Chi può fare la differenza siamo noi stessi attraverso i nostri comportamenti.

Chiudo dando un dato che non vuole in alcun modo essere polemico anzi, con l’auspicio che possa essere di stimolo ad una attenta riflessione.

Pur constatando che anche il caso di Coronavirus presente a Bari Sardo sia un caso di importazione dalla Penisola, personalmente credo che l’affermazione per cui l’Ogliastra sia completamente libera dal virus sia altresì incauta, per il semplice fatto che su una popolazione di oltre 57 mila abitanti sono stati fatti, ad oggi, poco più di 150 tamponi.

Pertanto non riteniamoci in alcun modo indenni e continuiamo a rispettare le regole che, con il nostro apporto, saranno sempre meno stringenti portandoci dritti-dritti verso la nostra libertà, una libertà come questa qui sotto.

P.s. il nostro concittadino sta bene. Oggi è un giorno speciale”