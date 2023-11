Carbonia. Il 17 dicembre “Il Natale arriva in città” con Joey e Rina

I 2 coreografi animeranno a tempo di musica la città sulcitana

Di: Alessandra Leo

Un grande evento immerso nella magica atmosfera natalizia e che farà ballare grandi e piccini a tempo di musica è in programma a Carbonia domenica 17 dicembre.

La super attiva città mineraria si prepara ad accogliere, alle ore 11:00 in via Gramsci, l’edizione 2023 de “Il Natale arriva in città”, con l’attesissimo spettacolo di Joey Di Stefano e Rina Di Liberto.

I due coreografi, che vantano un ampio seguito sui social e stanno letteralmente spopolando sul web, animeranno il cuore del centro cittadino coinvolgendo, attraverso divertenti e semplici coreografie, persone di ogni età.

Un’occasione d’incontro con i massimi rappresentanti delle scuole di ballo durante la terza domenica d’Avvento, in concomitanza con il compleanno della città sulcitana tra musica, allegria e buonumore.

La manifestazione è organizzata dal Consorzio Fieristico Sulcitano, in prima persona dal presidente Mauro De Sanctis, in collaborazione con la produzione artistica Vadilonga di Andrea Vadilonga e con il patrocinio del Comune di Carbonia e della Regione Sardegna.

Joey e Rina, che fanno coppia nella vita da 25 anni, sono originari di Ramacca, in provincia di Catania, e hanno due bimbi. Da oltre 20 anni sono istruttori e coreografi di social Dance e si occupano dell’evoluzione dei balli di strada coinvolgendo persone di ogni età attraverso coreografie semplici con in sottofondo le hit del momento. Sui social hanno superato 100 milioni di visualizzazioni raggiungendo la massima notorietà sulle note di “Bellissima” della cantante Annalisa.

I due artisti hanno partecipato al reality e spettacolo di talenti “Tu si ue vales”, trasmesso su Canale 5, “Stasera c’è Cattelan”, e il prossimo 5 dicembre è in arrivo un programma televisivo tutto loro su Real Time.