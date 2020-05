Donna scippata in pieno centro, i Finanzieri arrestano un 34enne pregiudicato

Provvidenziale l’intervento in viale Trieste

Di: Alessandro Congia

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cagliari hanno intensificato le attività di verifica sull’osservanza dei divieti imposti dal Governo, volti a contenere la diffusione del “Coronavirus” attraverso un costante e rafforzato presidio di controllo del territorio.

In campo decine di pattuglie che perlustrano l’intero territorio della provincia per ricercare eventuali manifestazioni di spostamenti ingiustificati o assembramenti. I Baschi Verdi della 2^ Compagnia di Cagliari, durante un posto di controllo in viale Trieste, sono stati attirati dalle grida di aiuto di una donna, vittima di uno scippo della propria borsa avvenuto pochi minuti prima.

I militari sono riusciti ad individuare immediatamente l’uomo, che nel frattempo si era dato a precipitosa fuga verso via Caprera, riuscendo a raggiungerlo e ad immobilizzarlo.

Lo scippatore è stato trovato in possesso del portafoglio e del cellulare della donna, mentre la borsa, di cui si era disfatto durante la fuga, è stata ritrovata pochi metri prima sotto un’autovettura.

La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria – una 60enne residente nel capoluogo - mentre lo scippatore, un 34enne cagliaritano con precedenti per furto, è stato tratto in arresto per il reato di furto con strappo: si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo, fissato per il prossimo 25 maggio.