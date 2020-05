Cucciola di volpe ritrovata in cortile, è salva: ora è accudita nella Clinica Veterinaria San Giuseppe

Sola, impaurita e stremata probabilmente dalla fame: ora sta bene e presto sarà liberata

Di: Alessandro Congia

Sola, impaurita, probabilmente stremata anche dalla fame: l’hanno ritrovata così, all’interno di un cortile nei pressi della Motorizzazione Civile di Cagliari: “La volpina l’abbiamo trovata io e i miei colleghi nel cortile dove lavoro – racconta Paola, la donna che commenta sul post della pagina della Clinica Veterinaria San Giuseppe - sola e non si muoveva, l’abbiamo vista la mattina poi verso le tre era nello stesso punto. Non si muoveva e affannava. Dopo una serie di chiamate – prosegue - abbiamo contattato la Forestale che ci ha detto di portarla in clinica. Non avremmo voluto toccarla ma non sembrava particolarmente in forma e non c’era la mamma nei paraggi. Quindi ci siamo muniti del trasportino di una collega e l’abbiamo portata”.

Così, Tina la volpina, come è stata ribattezzata dallo staff della Clinica Veterinaria San Giuseppe, a Pirri, ora sta bene: “Tutto il team della Clinica vi presenta la nuova arrivata – scrivono sulla fan page i veterinari – è in buono stato di salute ma è davvero tanto piccolina, per questo ci prenderemo cura di lei per tutto il tempo necessario”. La bestiola, accudita dalle amorevoli cure dei veterinari, non appena sarà possibile, sarà quasi certamente liberata nel suo habitat naturale.

(Nella foto in basso, la piccola volpina al momento del ritrovamento)