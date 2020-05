Stop lockdown, riaprono gli spazi verdi ma non le aree giochi per bimbi

La decisione del primo cittadino Antonio Ena

Di: Alessandro Congia

Il sindaco di Elmas, Antonio Ena, ha deciso: dal 4 maggio riapriranno nel Comune di Elmas gli spazi verdi che sono stati in questo periodo ripuliti e sistemati, escludendo le aree giochi che resteranno comunque interdette.

Le riaperture riguarderanno piazza Cambosu, piazza Miraglia, piazza Aldo Moro, l’Uliveto, via Asfodelo, Su Pirastu. Sarà finalmente un momento di tranquillità e rilassatezza specie per i piccoli che più hanno sofferto questa situazione, ma non solo per loro.

Ci sarà la possibilità, seguendo rigorosamente le prescrizioni relative all’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione (esclusi i bimbi sotto i 6 anni) e al distanziamento sociale, di poterne usufruire.

L’Amministrazione - come è ben spiegato sulla fan page ufficiale del Comune - si affida al senso di responsabilità di tutti, in particolare dei genitori per il controllo dei figli. Verrà istituito un servizio di vigilanza proprio per evitare comportamenti irregolari e non consoni. Si chiede infine ai proprietari dei cani un controllo sempre scrupoloso con la raccolta degli escrementi, utilizzando appositi spazi e procedure, per evitare spiacevoli episodi.