Cagliari. Docente tenta di sedurre studentessa; sospeso

L'insegnante avrebbe tentato di instaurare una frequentazione con l'alunna

Di: Redazione Sardegna Live

E' sospettato di aver tentato di sedurre una studentessa e instaurare con lei una frequentazione. Per questo motivo Luca De Martini, 48enne docente di latino e greco al liceo classico Dettori di Cagliari, è stato sospeso dall'incarico in via cautelare dalla giudice per le indagini preliminari Manuela Anzani.

Come riportato dal quotidiano l'Unione Sarda, l'insegnante è indagato per atti sessuali su minore dal procuratore di Cagliari Marco Cocco. Non è ancora chiaro se la denuncia riguardi fatti avvenuti lo scorso anno o nelle annate precedenti.

Nei giorni scorsi la studentessa è comparsa davanti al gip, Giuseppe Pintori, per essere esaminata in un incidente probatorio protetto durante il quale la stessa avrebbe confermato le accuse. A difesa del professore i legali Stefano Pirisi e Michele Cappellari, mentre Daniela Loi assiste la minore e la famiglia.