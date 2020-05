In deciso miglioramento la situazione contagi a Ossi

Il sindaco: “Ancora una volta la nostra comunità si è mostrata forte e matura”

Di: Redazione Sardegna Live

Ossi, comune di circa 5.600 abitanti, è stato uno dei più colpiti dall’emergenza coronavirus.

Dieci i decessi, otto dei quali erano ricoverati all’ interno della casa di riposo Villa Gardenia.

Ma oggi la situazione migliora e darne notizia è il sindaco Giovanni Serra: “Sebbene Ossi sia stato oggetto di numerosi articoli che lo hanno visto ai primi posti della lista dei comuni maggiormente colpiti dal covid19, i dati, giunti oggi alla casa comunale, circa la situazione dei contagi appaiono confortanti rispetto alla situazione pregressa: 32 gli ospiti positivi di Villa Gardenia assisti in struttura, 7 gli ospedalizzati (a suo tempo ospiti della stessa casa di riposo) e 12 i cittadini positivi in quarantena domiciliare”.

“Due mesi fa – ha detto il primo cittadino - non avremmo immaginato di vivere momenti così difficili, ma, nostro malgrado, ci siamo imbattuti in un nemico sconosciuto. Abbiamo lavorato senza sosta e continueremo a farlo per contenere gli effetti nefasti del virus”.

“Ancora una volta la nostra comunità si è mostrata forte e matura, ma non possiamo abbassare la guardia, occorre continuare a lottare con tenacia. A sole poche ore da quella che è stata definita la fase due, vogliamo ringraziare tutta la cittadinanza per la collaborazione mostrata, invitandola, ancora una volta, a rispettare con fermo rigore le prescrizioni volte a contenere i contagi”, ha precisato il sindaco.