La lettera del Santissima Trinità a Sant'Efisio: "Liberaci dal Coronavirus"

È stata pubblicata dal consigliere e capogruppo del Pd, Fabrizio Marcello, nelle vesti di infermiere a Is Mirrionis

Di: Alessandro Congia

"Gloriosu Sant'Efisi, nel 1656 la tua intercessione per la peste. Oggi intercedi per liberarci dal Covid 19. Grazie a te Sant'Efisio, a Don Ottavio Utzeri e a tutta l'Arciconfraternita per aver pregato per tutti i Sanitari, in particolare per il nostro Ospedale Santissima Trinità di Cagliari".



Infermiere, come lui, a rischio, tanti colleghi, medici e Oss dei presidi ospedalieri, in particolare Fabrizio Marcello pubblica una lettera per Sant'Efisio con una preghiera speciale. Camice azzurro, mascherina e cartoncino rosso: al Santo martire guerriero una richiesta particolare in un momento davvero difficile anche in Sardegna. Leggetela



"Siamo afflitti da una malattia che ha portato tanta sofferenza, disagio sociale e tanto sconforto. Aiutaci a tenere viva la speranza, aiutaci a sconfiggere questo male", come nel 1656 hai liberato Cagliari dalla peste. Anche se il nostro volto è coperto illumina i nostro occhi con la speranza".