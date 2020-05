Abiti sestesi per non cancellare devozione e tradizione, la festa ‘alternativa’ di Sant’Efisio in versione ‘Coronavirus’

Le foto del presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco, Mario Ziulu: Cinzia e Immacolata, nell’edizione numero 364

Di: Alessandro Congia

La tradizione storica de is traccas, quelle sapientemente addobbate a festa dallo storico numero uno della Pro Loco di Sestu, Nazareno Orrù, (scomparso nell’aprile del 2018), insieme ai componenti del sodalizio sestese dell’associazione turistica e dei gruppi folk, che ogni anno erano impeccabilmente presenti per la sagra storica dei Sardi, quella di Sant’Efisio, per l’appunto.

Quest’anno, in versione inedita da ‘Coronavirus’, come dice l’attuale numero uno della Pro Loco, Mario Ziulu: “Questi scatti fotografici realizzati oggi – dice Ziulu – rappresentano un messaggio che abbiamo voluto dare in forma di devozione verso il santo guerriero martire. Per me, personalmente – afferma Mario Ziulu – la passione nel seguire direttamente tutte le fasi della tradizionale festa dei sardi è cominciata nel 1991, proprio grazie al coinvolgimento di Nazareno, che riuscì a trasmettermi l’entusiasmo che lui stesso tramandava alla sua famiglia, a tantissime altre famiglie sestesi, ai volontari e a noi tutti della Pro Loco”.

Questa mattina, una mamma e la propria figlia (Immacolata e Cinzia Ziulu), hanno indossato l’abbigliamento della tradizione popolare sestese, in versione ‘Coronavirus’, con mascherine realizzate con stoffe della tradizione sarda. Un chiaro messaggio per non voler arrendersi, di continuare ad andare avanti nonostante sia un momento tragico e doloroso per chiunque.

(foto Mario Ziulu - Pro Loco Sestu)