Diocesi Nuoro: Le nuove nomine del vescovo Mura: designati Vicario Generale e Vicario episcopale

Il vescovo Mura ha ringraziato don Ciriaco Vedele, che in questi mesi come vicario Generale ha collaborato con lui

Di: Redazione Sardegna Live

Il vescovo Antonello oggi ha provveduto alle seguenti nomine nel clero diocesano:

don Giuseppe Mattana, attuale parroco di Sant’Ignazio di Loyola in Oliena, è stato nominato Vicario generale, a decorrere dalla data odierna.

Don Antonello Tuvone, attualmente in Argentina come fidei donum, sarà il nuovo Vicario episcopale per la pastorale.

Don Mattana rimarrà parroco di Oliena fino al prossimo settembre, mentre don Tuvone, sempre a settembre, al suo rientro dall’Argentina, insieme al compito di Vicario episcopale riceverà anche l’incarico di guidare una parrocchia.

La notizia è riportata sul sito della diocesi di Nuoro. Il Vescovo Mura da qualche giorno è stato nominato sia vescovo di Nuoro che dell’Ogliastra.

“Il Vescovo, nel ringraziare entrambi per la disponibilità a un servizio che abbraccia l’intera diocesi, è particolarmente riconoscente a don Antonello per aver accolto con spirito di obbedienza la richiesta di rientrare dalla sua missione, interrompendo il suo apprezzato e generoso servizio come fidei donum nella diocesi di Oràn, anche grazie alla sensibilità del vescovo locale, monsignor Luis Antonio Scozzina.

Monsignor Mura inoltre, in questo momento di passaggio di responsabilità, esprime la sua profonda gratitudine a don Ciriaco Vedele, che in questi mesi come vicario Generale ha collaborato con lui lealmente e fraternamente. Affidiamo a San Giuseppe lavoratore, patrono della chiesa universale e a Maria Vergine, alla cui protezione oggi la chiesa italiana si affida, il cammino della nostra diocesi, dei sacerdoti e delle comunità parrocchiali”.