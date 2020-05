Libri, quaderni, astucci lasciati in aula dai bambini: i poliziotti impacchettano tutto e li portano a casa loro

Ancora gesti umili, semplici, forti che caratterizzano questo particolare periodo di pandemia

Di: Alessandro Congia

Sono gesti semplici, umili, ma caratterizzati da un significato di enorme bontà d’animo, nel suo genere: la fan page Agente Lisa, nel suo ‘quotidiano raccontare’ uno spaccato di donne e uomini in divisa della Polizia di Stato, descrive ciò che è stato compiuto in queste ore, ad Oristano.

Come in altre città d’Italia, anche ad Oristano la chiusura delle scuole a causa del Coronavirus ha colto di sorpresa alunni e insegnanti. I ragazzi hanno lasciato in aula libri, quaderni, appunti e astucci senza poterli recuperare. Tutto materiale didattico che però è indispensabile per studiare da casa.

Nessun problema, attraverso una collaborazione tra scuola e Polizia, alcuni agenti hanno impacchettato tutto quello che era rimasto nelle aule e lo hanno riconsegnato agli studenti. Anche restando a casa è importante studiare e proseguire con il programma scolastico.