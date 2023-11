Decimomannu. Maxi sequestro di droga, cinque i sardi arrestati

Perquisizione anche a Desulo, nella casa di uno dei 5 arrestati, dove è stata rinvenuta una pistola semiautomatica

Di: Redazione Sardegna Live

Due tonnellate di infiorescenze di marijuana essiccata e cinque arresti. È il bilancio dell’operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Iglesias e delle Stazioni di Decimomannu e Siliqua che nella serata di ieri, lunedì 27 novembre, hanno arrestato per produzione e traffico di stupefacenti cinque uomini, tutti sardi: due di Desulo, due di Villacidro e uno di Seulo (solo uno sconosciuto alle forze dell'ordine).

Nello specifico, i militari nell’agro di Decimomannu, all' interno di un casale dismesso, sotto delle tettoie di eternit delimitate da muri, hanno rinvenuto almeno due tonnellate di infiorescenze di marijuana essiccata, in corso di quantificazione, contenute in grossi sacchi di materiale sintetico.

È stato sequestrato anche un impianto professionale per l'essiccazione della sostanza, con diversi proiettori di aria tiepida, alcune macchine verosimilmente utili per la separazione delle infiorescenze dagli steli ed altre utili forse per la selezione delle infiorescenze per dimensione, una per il confezionamento sottovuoto, nonché scatoloni di cartone per l'assemblaggio finale.

All'atto dell'irruzione dei Carabinieri che avevano circondato quell'area, i cinque . come riferito dagli stessi militari - sono stati sorpresi produrre e confezionare delle infiorescenze di canapa, che venivano impacchettate sottovuoto in confezioni di cellophane e poi collocate in scatoloni di cartone, ai fini della successiva vendita.

Nella perquisizione eseguita a Desulo a casa di uno dei 5 è stata rinvenuta una pistola semiautomatica Bernardelli calibro 6,35. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, informata in tempo reale degli eventi, ha disposto l'immediata traduzione degli arrestati presso il carcere di Uta.

