Insulti sessisti alla collega in Consiglio, Giulia Derosas in lacrime: "Chiedo scusa"

La donna non ha accolto la richiesta della minoranza di fare un passo indietro dopo la clamorosa gaffe trasmessa in streaming sul canale del Comune

Di: Redazione Sardegna Live

E' intervenuta ieri per chiarire la propria posizione dopo la clamorosa gaffe commessa durante la trasmissione in streaming del Consiglio comunale di Olbia del 29 aprile.

La consigliera Giulia Derosas, esponente di Forza Italia e dunque della maggioranza del sindaco Nizzi, apprendendo che la collega della minoranza Patrizia Desole aveva abbandonato la seduta per impegni di lavoro si era domandata in diretta: "Impegni di lavoro alle 10 (le 22, ndr)? Cosa deve fare la battona in via Genova?". Una battuta sgradevole che aveva suscitato l'indignazione di tutti i presenti e un vespaio di polemiche anche sui social nelle ore immediatamente successive.

Il 30 aprile, durante una nuova trasmissione sul canale YouTube del Comune di Olbia, la Derosas ha preso la parola per esprimere il proprio dispiacere riguardo all'accaduto. "Voglio scusarmi pubblicamente dopo aver provato a farlo personalmente, chiamando la diretta interessata senza risposta - ha detto la donna in lacrime -. Sono mortificata per quello che è accaduto. E' stata una battuta inqualificabile. Purtroppo non posso tornare indietro, posso solo sperare che la collega accetti le mie scuse".

ECCO IL VIDEO DELL'INTERVENTO TRATTO DAL CANALE YOUTUBE DEL COMUNE DI OLBIA (SEDUTA COMPLETA)

Nel pomeriggio di ieri, la consigliera Ivana Russu ha chiesto in conferenza stampa le dimissioni di Giulia Derosas. “Questo è il frutto dell’atteggiamento del sindaco”, ha dichiarato la Russu prendendo le difese della Desole, responsabile del centro anti-violenza di Olbia e da sempre in prima fila a sostegno delle donne. “Lo streaming ci rivela chi è realmente il sindaco di Olbia e com’è la sua maggioranza. Non ci stiamo più a essere presi a calci in bocca. Questa, ricordiamolo, è la linea del sindaco. Si comporta così con tutti, con le associazioni e gli imprenditori”.

Giulia Derosas, come riportato da Olbia.it, dopo il mea culpa pubblico ha comunque deciso di non dimettersi.