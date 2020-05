Coronavirus a Oliena: c'è un positivo

L'uomo veniva da un ricovero in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Un caso di coronavirus si è registrato a Oliena nella giornata di ieri. A darne notizia è il sindaco Antioco Congiu sulla pagina Facebook dell'amministrazione.

"Sono stato appena informato dai familiari, che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19, in seguito al tampone di controllo eseguito al San Francesco di Nuoro - si legge nel comunicato -. Il mio primo pensiero va proprio a loro, che ringrazio per averci messo subito al corrente, a cui voglio portare l’abbraccio di tutta la comunità e l’augurio di una pronta guarigione per il loro congiunto. Una notizia questa che ci riempie di tristezza e preoccupazione, che speravamo fino all’ultimo di non dover ricevere mai e che comunichiamo con la massima trasparenza e senso di responsabilità nei confronti di tutta la comunità".

"Il caso riguarda una persona che era stata ricoverata in ospedale per essere sottoposto ad altra terapia - spiega la nota -, che mai aveva manifestato sintomi riconducibili al virus, a conferma che questo è un nemico subdolo che si aggira tra noi in forma silenziosa e che può colpire quando meno te lo aspetti. Sembrava che dovessimo prepararci ad affrontare la cosiddetta Fase 2, in maniera tranquilla, senza patemi d’animo, con mal celata soddisfazione per essere riusciti a contenere il diffondersi del contagio nel nostro paese".

"Purtroppo non siamo stati così fortunati, dobbiamo ritenerci ancora in uno stato di emergenza sanitaria. In comune è già attivo il COC e siamo a totale disposizione per qualunque informazione e per gestire tutte le necessità delle persone. Continueremo a fare tutto quello che è in nostro potere per garantire la massima attenzione e il massimo supporto alla nostra comunità, sotto ogni punto di vista. Attendiamo ancora comunicazioni ufficiali da parte degli organi competenti, Ats e Prefettura, in modo da monitorare attentamente la situazione".

"In questi momenti non bisogna entrare nel panico - conclude il primo cittadino -, non serve farsi prendere dalla paura, ma è comunque necessario continuare a essere prudenti e rispettare tutte le forme per evitare i contagi, perché come vedete la guerra non è affatto terminata. Chiediamo ancora una volta alla cittadinanza la massima collaborazione, con attenzione e rispetto scrupoloso delle prescrizioni. Dobbiamo essere vicini alle persone che in questo momento soffrono la preoccupazione della malattia e alle loro famiglie che vivono queste giornate tra ansie e paure".