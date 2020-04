Garantire continuità occupazionale ai dipendenti che trasportano farmaci: Interrogazione LeU

Lai e Cocco (Leu): “Che il presidente della Giunta regionale e l’Assessore alla Sanità intervengano tempestivamente”

Di: Redazione Sardegna Live

Con una interrogazione presentata oggi in Consiglio Regionale, primo firmatario Eugenio Lai, i consiglieri del gruppo Liberi e Uguali Sardigna, hanno chiesto al presidente della Regione e all'assessore regionale competente se “l’appalto del servizio di trasporto farmaci del servizio Adi dell’Ats - Assl di Cagliari, transitato dalla gestione di Medicasa Spa alla gestione di Sarda Servizi Coop, garantisca il passaggio dei dipendenti dal vecchio al nuovo appaltatore”.

“Nel capitolato di gara (gestita dall’Azienda per la Tutela della Salute-Ats) non è stato previsto l’inserimento della clausola sociale - sostengono i consiglieri Eugenio Lai e Daniele Cocco - e la cooperativa che si è aggiudicata l’appalto parrebbe non garantire la continuità dei contratti agli autisti che da anni hanno svolto l’attività per tutta la ex provincia di Cagliari, acquisendo nel tempo una professionalità da preservare”.

I consiglieri chiedono: “Che il presidente della Giunta regionale e l’Assessore alla Sanità intervengano tempestivamente in modo tale che la società Sarda Servizi Coop, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro sotto il profilo economico e normativo, garantisca la continuità occupazionale dei lavoratori e con essa il corretto funzionamento del servizio di consegna di farmaci e presidi indispensabili per le cure a domicilio nell’area socio sanitaria locale di Cagliari, vitale per circa seimila pazienti seguiti annualmente”.