Siniscola, casa a fuoco dopo lo scoppio di una bombola: 3 ferite gravi

Abbattuta anche una parete della cucina

Di: Redazione Sardegna Live

Prima la deflagrazione, poi le fiamme in una abitazione di via Cadorna a Siniscola. Una bombola è scoppiata intorno alle 9:30 della mattina di oggi, 28 novembre, e ha provocato un incendio investendo tre donne: una sarebbe una badante e le altre due sorelle.

Tutte hanno riportato ustioni gravi al volto agli arti superiori e al torace e sono state trasportate con l'elisoccorso del 118 in codice rosso al centro grandi ustioni di Sassari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri di Siniscola.

A causa di un accumulo di GPL fuoriuscito da una bombola a servizio della cucina dell’abitazione, la deflagrazione ha divelto completamente una delle pareti perimetrali e tutte le porte e finestre dell’appartamento oltre ad innescare un incendio che si è propagato nell’ambiente cucina.



All’arrivo sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco ha prontamente soccorso le tre donne per poi provvedere all’estinzione dell’incendio e alla successiva messa in sicurezza dell’abitazione.

Sul posto anche il funzionario di guardia dalla sede centrale per valutare le possibili cause d’innesco, il personale del 118 e i Carabinieri della stazione di Siniscola e Santa Lucia.