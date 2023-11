Villasor, ruba portafoglio da borsa incustodita: 38enne denunciata

La donna è stata incastrata dalle telecamere

Di: Alessandra Leo

Con destrezza ha rubato il portafoglio, contenente documenti, carte di credito e 70 euro in contanti, da una borsa lasciata incustodita per qualche minuto all'interno di un esercizio pubblico di via Alagon a Villasor.

L’accaduto nella giornata di ieri. La vittima del furto ha sporto denuncia presso i Carabinieri della locale stazione che, a seguito di una breve indagine, hanno denunciato per furto con destrezza, una trentottenne di origine rom, residente a Dolianova, nota per pregresse analoghe vicende.

L'autrice del furto è stata identificata dai militari grazie alle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata presenti nella zona e alle testimonianze di alcune persone presenti.