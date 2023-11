Villasor, 2 etti di cannabis in vendita alla sagra del carciofo

La marijuana esposta tra i prodotti tipici

Di: Alessandra Leo

Indisturbato e senza autorizzazione, aveva esposto in vendita marijuana presunta "light", su una bancarella alla sagra del carciofo a Villasor. Nei guai un commerciante di alimenti, titolare di una azienda agricola, scoperto dai Carabinieri della Stazione di Villasor di pattuglia durante i giorni della manifestazione.

Duecento grammi di marijuana erano esposti in un barattolo di vetro in una bancarella di ortaggi e gastronomia locale, così, al termine degli accertamenti, i militari hanno denunciato il titolare dello stand, un 35enne cagliaritano, per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni per la coltivazione e la filiera agro-industriale della marijuana legale.



L'uomo, che gestisce un'azienda agricola nel Medio Campidano, non risultando essere un venditore autorizzato di canapa sativa light, ha esibito ai Carabinieri soltanto alcune fatture relative all'acquisto di semenze di cannabis lecite, cioè con THC sotto soglia, secondo i parametri europei, inferiore allo 0,6%.



I Carabinieri hanno quindi approfondito le verifiche e, con la collaborazione dei colleghi di Samassi e Nuraminis e Guspini, hanno proseguito il controllo presso la sua azienda. Lì è emerso che l'uomo non era affatto autorizzato a produrre cannabis lecita, essendo sprovvisto del relativo codice "ATECO". Aveva anche illecitamente stoccato del prodotto semilavorato, immagazzinandolo senza autorizzazioni.



Così sono stati sequestrati oltre 72 chili di marijuana presunta light, nonché materiale per la preparazione di olio di cannabis e un bilancino di precisione. Verranno eseguiti su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari specifici esami di laboratorio per verificare la tossicità della sostanza, e nel caso non si tratti di cosiddetta cannabis light ma di stupefacente l'indagato rischia una condanna penale per produzione e detenzione di droga in ingente quantità.

In ogni caso anche della marijuana light è vietato raccogliere le infiorescenze, tanto meno venderle alle sagre.