Fermato per i controlli COVID-19 gli trovano cocaina

Arrestato dalla Polizia un 29enne

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri pomeriggio, a Flumini, un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Quartu Sant’Elena, impegnata proprio nei servizi predisposti per tali controlli, ha fermato un’auto con a bordo un ragazzo per verificare i motivi dello spostamento.

Gli Agenti, come da loro riferito, hanno riconosciuto il giovane, Michele Sarritzu, 29enne cagliaritano, già noto per i suoi numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti delle Volanti, insieme agli investigatori della Sezione Anticrimine dello stesso Commissariato, hanno proceduto a un controllo più accurato del ragazzo, trovandogli addosso circa 15 grammi di cocaina. Il controllo, perciò, è stato esteso anche alla sua abitazione, dove gli agenti hanno scoperto non solo vari bilancini di precisione e tutto il materiale atto al confezionamento della sostanza, ma anche circa 5100 euro in contanti.

Sarritzu, oltre ad essere stato sanzionato amministrativamente per la violazione delle misure anti COVID-19, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e accompagnato presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.