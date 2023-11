Cede la scala e scivola nel pozzo, 87enne soccorso a Nuoro

L’uomo è stato estratto dal pozzo dai Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Brutta disavventura, questa mattina, per un 87enne a Nuoro. L’uomo stava controllando un tubo di aspirazione all’interno di una corte privata, in viale Murichessa, quando a un certo punto la scala in ferro a pioli che stava utilizzando ha ceduto.

L’anziano è sprofondando all’interno del pozzo per fortuna rimanendo appeso alla scala. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco che ha estratto dal pozzo l’uomo utilizzando le tecniche SAF (Speleo Alpine Fluviali).

Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118 per valutare le condizioni di salute dell’uomo che si sono rilevate buone e non è stato necessario il trasporto all’ospedale.