Nuoro. Fiamme in una cantina, intervengono i Vigili del fuoco

Le persone all’interno dell’abitazione, tra cui un’invalida, sono state fatte evacuare

Di: Redazione Sardegna Live

Attimi di paura in un appartamento di via Magellano, a Nuoro, per un incendio scoppiato nella cantina. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco che ha fatto evacuare le persone che s trovavano all’interno, tra cui un’invalida.

Una volta estinto l’incendio, i Vigili del fuoco hanno rilevato che l’innesco ha avuto inizio da un’opera di saldatura fatta all'interno della cantina. Il tempestivo intervento della squadra ha permesso di evitare la propagazione al resto dello stabile evitando conseguenze che sarebbero potute essere molto più gravi.