Nuovo autovelox fisso già montato sulla 131 Dir: si attende solo il collaudo. Ecco dove si trova

La competenza territoriale è del Comune di Selargius

Di: Alessandro Congia

Niente strage di multe, ma solo l’obiettivo di impedire che in quella pericolosissima arteria stradale le auto continuino a sfrecciare ad altissima velocità: parliamo della ss. 131 Dir, quella che di fatto dalla rotonda del Brotzu conduce verso Sestu, Elmas ed Assemini per intenderci, denominata come la strada dell’ex inceneritore.

Al Km. 3,300 sono state già posizionate le apparecchiature elettroniche, (protette da telecamere), mentre a monte è stata già installata la cartellonistica stradale che avverte gli automobilisti della presenza del velox fisso: “L’autovelox è già montato ma non ancora in funzione – fa sapere a Sardegna Live il sindaco di Selargius, Gigi Concu - stiamo aspettando che i tecnici possano intervenire per procedere con la calibrazione della strumentazione. Chiaramente – aggiunge il primo cittadino di Selargius - speriamo di poter concludere il tutto in tempi rapidi, perché parliamo di uno dei tratti stradali che purtroppo fa registrare il più alto numero di incidenti stradali gravi di tutta la Sardegna”.