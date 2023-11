Regionali. Il centrodestra sardo si ricompatta e definisce roadmap

Fdi: “Se coalizione sceglierà Solinas sosterremo la candidatura”

Di: Redazione Sardegna Live

Ritrovata unità nel centrodestra sardo dopo le tensioni dei giorni scorsi. Questa mattina, a palazzo Tirso a Cagliari, si è svolto il vertice convocato da Fratelli d’Italia in vista delle Regionali.

Si è deciso di definire una roadmap con un calendario di appuntamenti per proseguire il percorso verso il programma e poi la scelta del candidato, tutto in parallelo al percorso del tavolo nazionale con i vertici dei partiti rappresentati a Roma.

Al termine dell'incontro soddisfazione per l'unità del fronte è stata espressa da tutti i rappresentanti delle forze al tavolo, circa 20 gli esponenti riuniti compreso Fdi che sabato scorso ha scosso la coalizione con l'annuncio del suo no alla ricandidatura tout court di Christian Solinas. "Il tavolo ha sancito positivamente la presenza unitaria di tante forze politiche, anche nuove rispetto alla coalizione che si era presentata alle scorse elezioni - ha riferito il governatore e segretario nazionale del Psd'Az Solinas -. Si è tracciato un percorso che si articolerà su alcuni tavoli tematici e poi si dovrà fare una sintesi, che per i partiti nazionali avrà bisogno di un passaggio ulteriore".

"Il centrodestra oggi ha dimostrato una maturità politica più che inusuale per la politica sarda - ha sottolineato Antonella Zedda, coordinatrice regionale di Fdi -, tutti uniti con il nostro invito ma tutti allo stesso livello attorno al tavolo". Angoli smussati rispetto alla posizione dei giorni scorsi sulla candidatura del governatore uscente? "No, confermiamo la nostra posizione", risponde Zedda. Poi, incalzata, precisa: "Sia chiaro, se la coalizione deciderà che il candidato alle prossime elezioni sarà Christian Solinas - chiarisce - Fdi, nello spirito di coalizione, sosterrà la candidatura. Quello che abbiamo fatto è stato esprimere una nostra personale posizione, come nei mesi precedenti hanno fatto altri".

"Oggi abbiamo affermato che esiste una coalizione di centrodestra unita coesa che si trova attorno un tavolo per discutere - ribadisce Ugo Cappellacci, coordinatore di Fi - il secondo passaggio è il programma, abbiamo iniziato un percorso nei prossimi giorni accelereremo".