Perde il controllo dell’auto e si scontra con altri veicoli in sosta: sul posto i soccorsi

E’ accaduto in via San Salvatore

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale tra due auto, in prossimità di un semaforo: i Vigili del Fuoco mettono in sicurezza i veicoli e la sede stradale. Da richiesta pervenuta alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta questa sera in via San Salvatore a Settimo San Pietro per un incidente stradale.

Per cause ancora da accertare un'autovettura ha perso il controllo sbandando è uscita di strada coinvolgendo altri veicoli in sosta, fortunatamente nessun ferito nessuna persona coinvolta, al momento nessuna persona o altro veicolo transitava nei pressi del sinistro.

Gli operatori del 115 all'arrivo sul posto hanno provveduto a delimitare l’area per le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. In via precauzionale sul posto un'ambulanza inviata dal servizio di emergenza del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.