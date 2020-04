Salgono a 5 i casi di Coronavirus a Monastir dall’inizio dell’emergenza sanitaria

Il paziente è già in isolamento

Di: Alessandro Congia

La data è quella odierna, mercoledì 29 aprile 2020, sulla fan Page del Comune di Monastir, appare un comunicato ufficiale dell’Amministrazione, con il quale si ufficializza un nuovo caso di Covid-19: sono in totale 5 i casi dall’inizio dell’emergenza del virus, come ufficialmente comunicato e confermato dall’Unità di Crisi Regionale.

“L’Amministrazione Comunale, sulla base dell’aggiornamento pervenuto in data odierna da parte dell’Ats Sardegna, comunica la presenza nel proprio territorio di un nuovo caso di contagio da Covid-19. Il concittadino era stato già preso in carico, insieme ai suoi contatti più stretti, dalle Autorità Sanitarie ed era già in isolamento. Si invitano pertanto i cittadini a continuare a rispettare scrupolosamente le prescrizioni delle Autorità Nazionali e Regionali. L’Amministrazione Comunale continuerà, con la Polizia Locale, i Carabinieri, il Corpo Forestale e l’Orsa Monastir ad effettuare i controlli per il rispetto delle prescrizioni. Ai cittadini malati voglio rivolgere un invito di pronta guarigione”. Ad annunciarlo è la sindaca, Luisa Murru.