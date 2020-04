Ispezioni nelle Rsa: gravi irregolarità. Chiusa una comunità

Controlli da parte dei Nas in tre strutture del Cagliaritano

Di: Redazione Sardegna Live

Sopralluoghi dei Nas nelle Rsa di tutta Italia. Anche in Sardegna, nel cagliaritano, i militari hanno effettuato controlli. In particolare, le ispezioni hanno riguardato tre comunità per anziani, una di queste è stata chiusa perché i Carabinieri hanno accertato la reiterata mancanza di requisiti organizzativi e strutturali come l'uso di acqua proveniente da un pozzo non potabile.

Nello specifico, i Nas hanno controllato "Villa Lavinia" di Quartu Sant'Elena, "Villa Giovanna" di Sinnai e "Residenza Vittoria" di Assemini, in cui non si sono verificati contagi da Covid-19.

Come riporta l’Ansa, a "Villa Lavinia" gli specialisti del Nas hanno accertato la mancanza di autorizzazioni: il sindaco di Quartu ha quindi firmato un'ordinanza di allontamento per anziani e dipendenti i cui termini scadono tra pochi giorni. È risultata senza autorizzazioni anche la "Residenza Vittoria" di Assemini ed è stata chiesto lo sgombero immediato. Oltre a non avere i permessi, i Nas hanno anche riscontrato l'assenza di requisiti organizzativi e strutturali: spicca il mancato all'allaccio alla rete idrica con il conseguente uso di acqua proveniente da un pozzo non potabile. La struttura di Assemini ha aperto i battenti a novembre dello scorso anno e il Comune, a seguito delle ispezioni del Nas, ha chiesto la sospensione del servizio mensa e dell'approvvigionamento idrico dal pozzo interno.

Numerose le irregolarità accertate all'interno di "Villa Giovanna", a Sinnai. La principale, come riferisce ancora l’Agenzia, il sovraffolamento: 65 gli anziani ospitati a fronte di una capienza consentita sino a un massimo di 24. Per aumentare il numero di posti sono in corso lavori di ampliamento e ristrutturazione, anche nelle stanze attigue a quelle in cui si trovano gli ospiti. Nei confronti dei responsabili della Rsa sono state emesse alcune ordinanze sindacali in cui viene richiesto, entro 90 giorni, di ridimensionare la capienza. Solo al termine della ristrutturazione e dopo l'agibilità, si potrà richiedere l'autorizzazione per ampliare il numero degli ospiti.