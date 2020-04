Trovato con 20 dosi di marijuana: arrestato 19enne

Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Di: Redazione Sardegna Live

Continua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno arrestato un 19enne per detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, come da loro riferito, dopo avere notato l’agitazione del giovane a seguito di un normale controllo, hanno deciso di procedere alla perquisizione personale e domiciliare rinvenendo così oltre 100 gr. di sostanza stupefacente di tipo marijuana già suddivisa in dosi e materiale vario per il confezionamento.

La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.

Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.