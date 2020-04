Minacciava la ragazza di pubblicare filmati hard: 26enne nei guai

Ricatto a luci rosse

Di: Redazione Sardegna Live

Minacciava l'ex fidanzata di diffondere sul web alcuni filmati che la ritraevano nell'intimità. Lei 17 anni, lui 26. Secondo quanto riportato da L'Unione Sarda, la ragazza sarebbe stata costretta a inviare continuamente immagini osé per evitare che il suo ricattatore condividesse con altri quelle che già aveva in archivio. Nel fine settimana gli agenti del Commissariato di Olbia, su disposizione del procuratore di Tempio, hanno notificato al giovane un'ordinanza che gli vieta di avvicinarsi alla ex, di recarsi nella città dove abita e di inviarle messaggi.

La posizione del giovane sarebbe ancora più grave viste le precarie condizioni psico fisiche della vittima, sottoposta da tempo a cure mediche per alcuni disturbi.

Il presunto ricatto andava avanti da diverso tempo. Il 26enne avrebbe preteso con insistenza crescente foto e video. Ogni tentativo della vittima di sottrarsi a quel meccanismo sarebbe stato disinnescato da minacce finché la 16enne non ha retto e ha chiesto aiuto.

La polizia avrebbe così acquisito messaggi, video e foto che proverebbero quanto raccontato. Il giovane è stato denunciato per una lunga serie di reati, tra cui lo stalking.