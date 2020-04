Due nuovi contagi a Porto Torres

Sono 30 i contagi in città

Di: Redazione Sardegna Live

Sale a 30 il numero dei contagi da coronavirus a Porto Torres dopo gli ultimi due casi registratisi negli ultimi tre giorni.

L'aggiornamento è stato diffuso via social dal sindaco Sean Wheeler. "Qualche giorno fa abbiamo gioito per due guarigioni - ha scritto il primo cittadino -. Oggi dobbiamo constatare che il numero dei positivi è nuovamente salito a 30, e così anche quello delle persone in quarantena perché entrate a contatto con casi accertati di infezione, risalito a 12. Il virus quindi non si è fermato e continuerà purtroppo a tenerci compagnia per diverso tempo".

"Per questo motivo - prosegue Wheeler - è doveroso per tutti continuare a seguire le regole usare i dispositivi di protezione, mantenere le distanze ed evitare contatti sociali".