Coronavirus. Il Comune di Lanusei consegna router wi-fi agli studenti

Sono stati consegnati i router wi-fi al Dirigente dell’Istituto comprensivo di Lanusei, Alessandro Virdis

Di: Redazione Sardegna Live

L’amministrazione comunale di Lanusei, guidata dal sindaco Davide Burchi, ha consegnato al dirigente scolastico Alessandro Virdis i router wi-fi per gli studenti. Questo strumento permetterà agli alunni di seguire le lezioni a distanza e di interagire con i docenti utilizzando la formula dello smart learning. “Insieme ai router – hanno scritto gli amministratori – è stato erogato un contributo per l’acquisto di una scheda Sim - e del relativo piano tariffario - in modo tale da ridurre al minimo l'impatto sui bilanci familiari. I ragazzi avranno così a disposizione tutti gli strumenti per dedicarsi alle lezioni e allo studio in maniera efficiente ed efficace”.

Nella nota si legge: “L’acquisto dei router wi-fi ha un orizzonte temporale ben più ampio: questi importanti strumenti verranno utilizzati, a conclusione dell’emergenza sanitaria, per ulteriori progetti didattici dell'Istituto comprensivo. Questo progetto rientra nelle azioni effettuate dall'Amministrazione per favorire tutte le modalità di lavoro agile all'interno del territorio comunale: dalla didattica a distanza passando per il telelavoro (anche per i lavori stessi del Consiglio Comunale, che si stanno svolgendo in via telematica)”.