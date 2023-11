A Sassari fiaccolata per Giulia: mobilitazione contro violenza donne

Saranno due manifestazioni venerdì e sabato nel centro della città

Di: Redazione Sardegna Live

Una Fiaccolata a Sassari per Giulia Cecchettin, la giovane 22enne uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. Sassari si mobilita e scende in piazza contro la violenza sulle.

Due le manifestazioni che si svolgeranno nel fine settimana: la prima, venerdì sera alle 19, è "Per voi bruceremo tutto - Fiaccolata per Giulia Cecchettin e ogni vittima di violenza di genere", che partirà dall'emiciclo Garibaldi e attraverserà le vie del centro.

Organizzata da numerose associazioni cittadine culturali, di volontariato e attive nell'ambito della difesa dei diritti umani; la fiaccolata sarà caratterizzata anche da diversi interventi: "L'iniziativa ha lo scopo di ricordare le vittime della violenza di genere e sensibilizzare al tema attraverso una fiaccolata rumorosa e luminosa intervallata da letture. La partecipazione è libera: chiunque può prendere parte al corteo. L'invito è quello di portare candele, torce e qualcosa per fare rumore. Facciamo rumore", spiegano gli organizzatori.

Sabato 25 novembre alle 17, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Sa Domo de Totus ha organizzato una manifestazione in piazza Santa Caterina: "Ci mobilitiamo perché è un'urgenza politica quella di scendere in piazza e combattere per rivendicare i nostri diritti", sostiene Giorgia Grimaldi dell'associazione; "Questo sistema patriarcale deve essere eliminato e ci deve lasciare vivere".

In chiusura della serata Sa Domo de Totus invita a partecipare, nella sede di via Frigaglia 14, a Sassari, a un aperitivo con offerta il cui ricavato sarà devoluto al Centro Anti Violenza di Sassari e alla casa-famiglia Aurora.