Delfino intrappolato all’interno della darsena: tratto in salvo dai vigili del fuoco

L’intervento è stato effettuato dai sommozzatori questa mattina

Di: Redazione Sardegna Live

I vigili del fuoco di Sassari, allertati dalla capitaneria di porto, questa mattina sono intervenuti nella darsena vasca di calma per aiutare un delfino che aveva perso l’orientamento ed era rimasto intrappolato all'interno.

Sul posto sono intervenuti oltre gli uomini della capitaneria di porto anche il nucleo Sommozzatori dei vigili del fuoco, il nucleo Nautico, La 9A partenza terrestre di porto Torres e il centro recupero animali marini dell’Asinara. I sommozzatori hanno liberato il bacino da una rete abbandonata, e tolto dall'acqua una panna anti inquinamento in disuso per offrire al cetaceo la via libera per il mare aperto.