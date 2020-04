Coronavirus, Maurizio Lai, il vignettista dalle mille arti: "Quel mostriciattolo? Uniti possiamo vincerlo"

Esorcizzare la paura del tremendo virus anche con un po di umorismo che non guasta

Di: Alessandro Congia

Le vignette? Una testimonianza di questo lungo periodo che stiamo vivendo, con un "diario" formato da un susseguirsi di disegni che vogliono far sorridere, esorcizzando la paura per il virus.



"Quel mostriciattolo, che ha rivoluzionato le nostre vite, si prende beffa di noi - afferma il disegnatore-caricaturista-fumettista-muralista-artigiano, Maurizio Lai - confezionando lui stesso le mascherine protettive o pedinando ogni aspetto della nostra esistenza. Ho voluto chiedere anche l'intercessione dei Santi di Sardegna, primo Sant'Antioco dottore protettore di tutti i popoli sardi. Queste vignette - dice Lai, originario di Carbonia e che abita da anni a Sant'Antioco - rappresentano il Santo delle principali città sarde, e vogliono essere un augurio per ogni comune a liberarsi presto da questa difficoltà".



Il suo è un talento naturale, un dono che ha sempre condiviso con gli altri con mostre ed eventi importanti. I suoi lavori nascono dalla sua mente e vivono per far sorridere, pensare, sognare, capire, risolvere o semplicemente - come ammette Maurizio - per far assaporare la vera Arte, spontanea e vivace.