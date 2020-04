A Sassari sì allo svago familiare in campagna, purché proprietari terreni

Ordinanza sindaco Campus, "purchè proprietari dei terreni"

Di: Ansa

Via libera già da oggi allo spostamento in auto di un intero nucleo familiare per andare dalla propria abitazione alla campagna di cui si sia proprietari, locatari o usufruttuari, che si tratti di poderi, orti o vigneti, per dedicarsi alla terra anche solo per hobby. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco di Sassari, Nanni Campus, "allo scopo di favorire la frequentazione di spazi all'area aperta da parte di bambini e di adulti".

Oltre ad assicurare la cura e la pulizia dei terreni attraverso lo sfalcio delle erbacce, previsto come ogni anno prima che inizi la stagione a elevato rischio di incendi, sarà possibile svolgere attività motoria e sportiva. Secondo l'ordinanza, "lo spostamento in campagna permetterà anche di ridurre i rischi di assembramenti nelle aree urbane e i contatti tra persone estranee", quelle cioè di un diverso nucleo familiare. "Rimane vietato - precisa il provvedimento - organizzare incontri e radunarsi con persone estranee al nucleo familiare", mentre "negli spostamenti individuali degli adulti, sia a piedi che in auto, è consentita anche la presenza di figli minori", con l'obbligo per gli stessi genitori "di far rispettare loro la distanza dagli estranei".