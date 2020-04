Virus: c'è il primo caso a Siligo

Lavora come operatore sanitario in un ospedale sassarese

Di: Redazione Sardegna Live

Primo caso di Covid-19 a Siligo. La notizia è stata comunicata in mattinata dall'ATS al sindaco Mario Sassu.

Si tratta di un uomo di una cinquantina d'anni, che lavora come sanitario in un ospedale sassarese Attualmente si trova in isolamento presso la propria abitazione. "Ho parlato da poco con la persona - spiega il primo cittadino - Sta bene e mi è sembrato abbastanza tranquillo. Nel frattempo sono state attivate tutte le procedure che il protocollo impone. Invito la cittadinanza a mantenere la calma e continuare a rispettare le regole, come avvenuto sinora".