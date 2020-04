Simone e Salvatore di Sardegna Sociale, insieme ai “fattorini della solidarietà”: tante pizze gratis ai sanitari del Brotzu

Ancora gesti umili e di buon cuore: ci ha pensato l’associazione Sardegna Sociale con Simone Serra, gestore di una nota pizzeria di Cagliari

Di: Alessandro Congia

In segno di vicinanza agli operatori sanitari del capoluogo sardo, l’associazione Sardegna Sociale ha provveduto ad implementare un piccolo segno di solidarietà in favore di medici e infermieri. Simone Serra, noto gestore di una pizzeria cagliaritana e Salvatore Serra alla guida dei volontari di "Sardegna Solidale", insieme per un gesto davvero carico di generosità.

“I nuovi eroi non portano il mantello, ma camici e mascherine – ha riferito il presidente Salvatore Serra – delle loro qualità tanto si parla in questo difficile periodo e noi abbiamo pensato di ringraziarli alla nostra maniera. Per questo motivo, oltre alla consueta assistenza alimentare alle famiglie indigenti, abbiamo dedicato un gesto per i medici e gli infermieri in forza agli ospedali cagliaritani: regaliamo loro delle pizze da asporto, così che possano consumare una cena ‘tradizionale’ anche fra le mura ospedaliere”.

I volontari, muniti di borse termiche professionali, si sono trasformati per una sera in fattorini della solidarietà, recapitando al P.O. Brotzu decine di cartoni di pizza fumante.

“Come sempre ripetiamo – ha proseguito Serra –, la solidarietà non cammina mai da sola: per la buona riuscita di questa iniziativa dobbiamo essere grati al titolare di una nota catena di pizzerie cagliaritana, Simone, che ha messo la sua professionalità e generosità al servizio della comunità. Da soli possiamo fare poco, assieme possiamo fare la differenza”.

