Per le vie del paese con la bandiera del Duce sul cofano e inni fascisti a tutto volume

C’è chi ha ridotto la cosa come una goliardia e chi invece ha gridato all’oltraggio alla Repubblica.

Di: Redazione Sardegna Live

Sabato scorso, 25 aprile, ha percorso le vie del paese a bordo della sua auto con una bandiera, affissa sul cofano, che riportava il volto di Benito Mussolini mentre ascoltava a tutto volume gli inni fascisti. Il fatto è accaduto a Seui mentre la maggior parte degli italiani festeggiava la festa della Liberazione dal nazifascismo.

La scena è stata documentata con un video ed è stato diffuso tra i cittadini e non solo. C’è chi ha ridotto la cosa come una goliardia e chi invece ha gridato all’oltraggio alla Repubblica. Quel che suona strano è come mai in un periodo di restrizioni e quarantena questa persona sia riuscita a fare il giro del paese in auto con la musica a tutto volume.