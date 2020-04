Chi abita vicino al mare può fare il bagno? Non in Sardegna

Palazzo Chigi apre a questa possibilità, ma per la Regione bisogna aspettare il 4 maggio

Di: Redazione Sardegna Live

Il governo apre sul sito di Palazzo Chigi alla possibilità di fare il bagno per chi abita nelle vicinanze di laghi, fiumi o mare. Ciò non sarà però possibile in Sardegna, dove rimane in vigore fino al 3 maggio l'ordinanza della Regione che vieta l'accesso alle spiagge, così come a parchi e giardini pubblici.

I litorali potranno tornare a essere frequentati dal 4 maggio anche da chi non abita nei pressi delle spiagge. Essendo anche la nuotata un'attività motoria, la si potrà svolgere anche a distanza dalla propria abitazione.

L'ordinanza regionale è mirata a scongiurare assembramenti in occasione delle feste del 25 aprile e del 1 maggio.