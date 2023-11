Droga da Albania e Spagna, gruppo criminale gestito da tre capi

"A Cagliari gestiva i traffici il 53enne Paolo Gaviano"

Di: Redazione Sardegna Live

Erano tre i vertici dell'organizzazione criminale specializzata nel traffico di droga dall'Albania e dalla Spagna smantellata oggi dai carabinieri. Tre individui che, secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Quartu, coordinati dal capitano Michele Cerri e dal comandante del Nucleo operativo Radiomobile Pietro Lucania, avevano lo stesso ruolo e livello apicale all'interno del gruppo.

L'uomo di riferimento a Cagliari sarebbe stato Paolo Gaviano, 53enne ipovedente residente nel quartiere San Michele. Per gestire il traffico e lo spaccio di droga e i collegamenti con gli altri componenti del gruppo, come emerge, si faceva aiutare da collaboratori anche se spesso andava agli incontri per ritirare i carichi di cocaina e hascisc personalmente, facendosi accompagnare a causa della sua disabilità.

Gaviano avrebbe avuto a disposizione ingenti somme di denaro da investire nella droga che acquistava dagli albanesi sia con suoi contati diretti che con l'altro componente del gruppo Giovanni Portas, 43 anni. Quest'ultimo, residente a Quartu, secondo gli investigatori era uno dei protagonisti del traffico di droga.

"Un parente in carcere gli ha passato l'attività di spaccio e traffico di droga - hanno spiegato i carabinieri durante la conferenza stampa - e lui l'ha avviata anche attraverso i mezzi che usava per la sua società di ortofrutta che ormai non operava più".

A Quartu, spiegano ancora gli investigatori, Portas aveva una villa-fortino in cui riceveva i clienti. Era lui che teneva i contatti con i trafficanti spagnoli di hascisc e quelli albanesi della cocaina. Sempre lui era il collegamento col terzo vertice dell'organizzazione Gabriele Grabesu, 37 anni di Sassari. Il sassarese gestiva gli arrivi dei carichi di cocaina, gli spostamenti della droga in Sardegna e i contatti con i trafficanti albanesi.