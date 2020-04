Coronavirus. A Cabras c’è un caso di positività: Il sindaco parla ai cittadini

Abis: “A Cabras il Dipartimento di prevenzione ha attivato circa sessanta quarantene e non a tutte è stato fatto il tampone”

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo caso di positività a Cabras. A darne notizia è il primo cittadino Andrea Abis tramite una nota stampa:

“Nella tarda serata di ieri ho appreso - e poco fa ho avuto conferma - di un altro concittadino positivo, sottoposto a quarantena e verifica sanitaria, insieme al proprio nucleo familiare. Purtroppo ho appreso e avuto conferma anche della positività di un medico di famiglia che fa ambulatorio a Cabras. Sappiamo che il medico ha operato in sicurezza, indossando i dispositivi di protezione individuale e contingentando gli ingressi in ambulatorio”.

Abis ha anche aggiunto che: «A Cabras il Dipartimento di prevenzione ha attivato circa sessanta quarantene e non a tutte è stato fatto il tampone. Stasera scriverò alla Ats per richiedere la mappatura sierologica di tutte le quarantene attivate a Cabras e anche i test dei soggetti che il medico di base operante nel territorio comunale inoltrerà come segnalazione alla Ats».