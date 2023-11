Violenza sulle donne: a Cagliari una conferenza sul lavoro femminile

Donne e lavoro contro la violenza è stato il tema della conferenza organizzata a Cagliari da Azzurro Donna Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Azzurro Donna Sardegna ha organizzato una conferenza dal tema 'IL LAVORO: strumento di emancipazione per le donne contro ogni violenza' , che si è tenuta ieri sera presso la sala Search del Comune di Cagliari , in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne . L'evento, moderato da Anna Lai, coordinatrice Azzurro Donna Cagliari, ha visto la presenza per i saluti Istituzionali di Edoardo Tocco, Presidente del Consiglio Comunale di Cagliari e Ivan Piras, vice coordinatore Regione Sardegna di Forza Italia e Sindaco di Dolianova e come relatori Ada Lai, Assessora Regionale del Lavoro e Coordinatrice Regionale Azzurro Donna, Alessandra Zedda del Consiglio Regionale Sardegna, Roberta Sulis, medico e Coordinatrice Azzurro Donna per Sanità e Sociale, Gianfrancesco Piscitelli, avvocato penalista Presidente di Penelope Sardegna e Centro Studi Cosmogonici e vice presidente del Volontariato Francescano Solidale VO.FS e infine Suor Anna Cogoni, responsabile del Centro di Accoglienza San Vincenzo.

Gli interventi hanno fornito al pubblico presente una diagnosi precisa della questione 'Lavoro Femminile' come strumento necessario per dare un importante supporto alle donne e all'intera società nel combattere la violenza sulle appartenenti al sesso femminile e sui minori. Si è sottolineata la " necessaria formazione e l'istituzione dei servizi che permettono alla donna, da sempre relegata al ruolo di responsabile della casa e dei figli, di trovare i propri spazi e le pari opportunità in un processo reale di emancipazione" . L'Assessora Ada Lai ha illustrato il suo impegno istituzionale nel " favorire tutto ciò " e nel " battersi politicamente per tali scopi ". La dott.ssa Roberta Sulis ha illustrato i vari tipi di violenza e la " necessità di un'assistenza sanitaria più adeguata al problema ". Suor Anna ha portato l'esperienza del volontariato, con accoglienza e aiuto, " auspicando " che il suo sia " solo un piccolo esempio da replicare e diffondere perché il bisogno di tali centri è indiscutibile ". Infine l'avv. Piscitelli ha illustrato il Codice Rosso e le ultime novità del Codice Rosso Rafforzato , sottolineando la " necessità di formazione anche nelle Istituzioni sul tema e di informazione sin dalla scuola media sul come riconoscere e combattere la violenza già dai primi sintomi ".

Il commento dell’avv. Piscitelli: “Tutto bene, purchè se ne parli e più se ne parla più seminiamo chicchi che si spera germoglino. Sono distrutto per la notizia appena giuntami del ritrovamento del corpo della povera Giulia Cecchettin e tremo al pensiero di averne parlato, quasi fosse un presentimento, ieri sera al Convegno sul Lavoro di Azzurro Donna. Tremo perché nell’illustrare gli aspetti sconosciuti della violenza economica, quasi presagendo, ho sottolineato in quest’ottica proprio il comportamento del fidanzato della povera Giulia che non voleva si laureasse. La violenza per essere combattuta e prevenuta va conosciuta in tutte le sue sfaccettature. Un pensiero alla povera Giulia ed ai suoi familiari ed amici: quanto dovremo ancora piangere?".