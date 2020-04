Lacrime per Bianca Depau, medico e figura storica della Pro Loco: “Sei stata una donna meravigliosa per tutti noi”

Se n’è andata nel silenzio, circondata dall’affetto del marito Athos e della figlia Nicole

Di: Alessandro Congia

Dolore per la scomparsa di Bianca Depau, medico di Esterzili trapiantato a Cagliari. L’amore per il suo paese, l’affetto per la sua gente e la voglia di correre a Esterzili per rigenerarsi, tanti anni fa l’hanno spinta ad accettare la proposta di un gruppo di giovani e dell’allora sindaca Gianna Melis: costituire nuovamente la pro loco con lei alla guida. Non aveva esitato e nonostante gli impegni di lavoro, la famiglia aveva accettato quell’incarico.

“Se oggi ci siamo lo dobbiamo a lei - ricorda Francesca Melis che con lei ha condiviso gli anni nell’associazione - siamo entrate insieme, io ero il suo vice, ma lei mi ha dato carta bianca per tutto. Io le devo tanto, abbiamo fatto tante battaglie e siamo cresciute tanto. Insieme abbiamo deciso di lasciare spazio ai più giovani, senza però abbandonarli. Con lei se ne va un altro pezzo di noi”.

70 anni, grande amante dei viaggi, faceva di tutto perché questi non coincidessero con gli eventi che i suoi ragazzi organizzavano in paese.

“Ci lascia un grande vuoto, oggi ci sentiamo tutti un po’ smarriti - afferma Mauro Loi attuale presidente - a Lei dobbiamo tanto, ho ereditato il suo posto: lei era ben felice di questo. Ci voleva bene e se noi oggi esistiamo lo dobbiamo anche a lei, alla sua disponibilità e alla sua immensa fiducia. Abbiamo condiviso tanto e d’ora in poi andremo avanti consapevoli di avere una guida in più”.

Il bellissimo post della Pro Loco

“Se non fosse stato per la tua disponibilità e la fiducia che hai riposto in noi, probabilmente questa Pro Loco tantissimi anni fa non avrebbe preso forma. Sei stata la prima, insieme a Gianna a crederci e a portarla avanti, anche quando le tue forze non erano al massimo. Sei stata la nostra Presidente per tanti anni, ci hai lasciato tutti gli spazi per crescere e fare, perché tu in noi credevi e ti fidavi.

Nel lontano 2008 ci hai detto subito “Sì, ragazzi io ci sono, forza facciamo”. Forse tante volte non siamo stati in grado di ringraziarti abbastanza, ma tu, con la tua umiltà, ci hai sempre teso la mano, dato la tua disponibilità e accolto con un sorriso.

A modo tuo ci sei sempre stata, perché l’amore per il tuo paesello è sempre stato più forte di tutto il resto. Cara Bianca è stato bello condividere con te e lottare insieme per il nostro piccolo paese, crescere insieme e finché questa Pro Loco vivrà saprà che da lassù tu la sosterrai e la guiderai.

Te ne sei andata oggi, in un giorno tanto importante quanto anomalo visto il periodo che stiamo vivendo: ti abbracciamo Bianca e ti immaginiamo passeggiare tra le stelle con la tua amica... voi due svampite a ridere dei nostri guai. Grazie Bianca per tutto, Buon viaggio guerriera, che la terra ti sia lieve. I puffi blu della Pro Loco”.