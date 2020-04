Coronavirus. Niente multa per l’uomo che rientrava dal funerale della madre, ma denunciato per oltraggio

L’uomo infatti qualche giorno fa era stato fermato dai carabinieri a un normale posto di blocco mentre era di ritorno da Olmedo

Di: Redazione Sardegna Live

Multa azzerata ma si è beccato la denuncia per oltraggio. L’imprenditore di Olbia che qualche giorno fa era stato fermato al rientro dal funerale della madre, affetta da Covid-19, non è stato multato per non aver rispettato le restrizioni ma è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

L’uomo infatti qualche giorno fa era stato fermato dai carabinieri a un normale posto di blocco mentre era di ritorno da Olmedo dove aveva appena sepolto la madre deceduta a causa del virus (la salma era arrivata dalla Lombardia). L’imprenditore però non aveva voluto collaborare con i militari reagendo di malo modo. I carabinieri hanno ricostruito i movimenti dell'uomo e hanno riconosciuto i validi motivi del suo spostamento. È stato però denunciato per oltraggio.