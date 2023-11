Iglesias: brindisi di Capodanno in compagnia di Fred De Palma

Annuncio del sindaco Usai. La notte di San Silvestro a ritmo di reggaeton

Di: Redazione Sardegna Live, foto Instagram Fred De Palma

Sarà Fred De Palma la star del Capodanno a Iglesias. La cittadina, infatti, saluterà l'arrivo del 2024 a ritmo di reggaeton con uno dei protagonisti assoluti del panorama musicale italiano.

Ad annunciare la notizia è il sindaco Mauro Usai sui suoi canali social. "Dopo l'Estate e l'Ottobrata, in continuità con quanto fatto fino ad oggi, puntiamo alla destagionalizzazione dell'offerta turistica, attraverso la programmazione di eventi natalizi che uniti alla valorizzazione dei siti minerari e alla sinergia con le attività produttive, candidano Iglesias ad essere un' importante meta turistica nel panorama regionale", scrive il primo cittadino nell'annunciare l'ospite del concertone di San Silvestro.

"Non si tratta più, infatti, di semplici segnali incoraggianti di ripresa, ma di realtà che vanno a consolidarsi ogni giorno di più. Concludiamo in bellezza questo 2023 fatto di grandi successi e di nuovo sviluppo economico per tutto il nostro territorio".

FRED DE PALMA. L'artista piemontese, classe 1989, ha iniziato la propria attività musicale nel 2007 facendosi notare nell'ambiente del freestyle e dando vita al gruppo Royal Rhymes. Nel corso del 2012, Fred De Palma ha intrapreso la carriera da solista, incidendo il suo primo album F.D.P.. Nel giugno 2013 è stato pubblicato il videoclip del brano inedito Passa il microfono, da lui realizzato insieme ai rapper Moreno, Clementino, Shade e Marracash, mentre verso la fine di settembre del medesimo anno è entrato a far parte del collettivo Roccia Music di Marracash, realizzando con gli artisti appartenenti al collettivo l'album Genesi.

Dopo aver detto addio al collettivo, ha firmato un contratto discografico con la Warner Music Italy, con la quale ha pubblicato il terzo album BoyFred caratterizzato da sonorità hip hop, trap e reggaeton.

Nel settembre 2017 Fred De Palma ha pubblicato il suo quarto album Hanglover. Nel 2019 pubblica il quinto album Uebe. Nel 2021 è la volta di Unico. Fra i suoi brani più cliccati Una Volta Ancora ft. Ana Mena (281 milioni di visualizzazioni su Youtube), D'Estate Non Vale (230 milioni), Se Illuminaba con Ana Mena (87 milioni), Ti Raggiungerò (62 milioni), Extasi (46 milioni).